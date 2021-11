2-latka siedziała na parapecie okna mieszkania znajdującego się na III piętrze budynku Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia przedstawiono młodej matce, która nie zachowała należytej pieczy nad 2-letnią córką. Kobieta spała, a dziecko w tym czasie siedziało na parapecie okna mieszkania znajdującego się na III piętrze budynku na terenie osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. Na szczęście nie doszło do tragedii. Teraz 20-latka za popełniony czyn odpowie przed sądem, a grozić jej może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

1 listopada 2021 roku, około 12.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze na parapecie okna znajdującego się na III piętrze budynku siedzi małe dziecko w piżamie, z nogami spuszczonymi w dół i macha rękami. Zgłoszenie zmroziło krew w żyłach.

Policjanci natychmiast ruszyli pod wskazany adres, gdzie czekała zgłaszająca. Kobieta poinformowała, że chwilę wcześniej dziecko weszło do mieszkania, a okno było przymknięte. Drzwi od mieszkania otworzyła 20-letnia kobieta, jak się okazało matka 2-letniej dziewczynki. Oświadczyła ona, że okno pozostawił uchylone jej partner wychodząc do pracy, a ona w tym czasie spała. Do tej sytuacji doszło przez jej nieuwagę.

Na szczęście dziecku nic się nie stało. Matce przedstawiono zarzut narażenia swojej 2-letniej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. Teraz za swój czyn odpowie ona przed sądem, a grozić jej może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Policja wystąpiła z wniosek do sądu rodzinnego o sprawdzenie sytuacji w rodzinie.

(KWP we Wrocławiu / mw)