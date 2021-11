Uciekał skradzioną ciężarówką, zatrzymali go policjanci Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Płońska i Płocka w czasie wspólnych działań zatrzymali 43-latka, który ukradł ciężarówkę. Mieszkaniec pow. piaseczyńskiego działał metodą na tzw. stłuczkę. Po spowodowaniu kolizji uciekł skradzionym pojazdem, porzucając swój na miejscu zdarzenia. Zatrzymany mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem.

Przed południem dyżurny płockiej komendy otrzymał zgłoszenie o kolizji i kradzieży pojazdu, do której doszło w miejscowości Warszewka gm. Drobin. Sprawca – kierowca osobowego volvo po zderzeniu jego auta z ciężarówką, chwilę rozmawiał z drugim kierowcą, po czym wsiadł do scanii i odjechał. Powiadomieni o tym zajściu płoccy policjanci podjęli pościg za złodziejem. Uciekał on drogą krajową nr 10 i wjechał na teren pow. płońskiego.

Płoński dyżurny od razu skierował do udzielenia wsparcia patrole z ruchu drogowego i prewencji. Mężczyzna nie reagował na sygnały policjantów do zatrzymania pojazdu. Złodziej samochodowy, którym okazał się być 43-latek z pow. piaseczyńskiego został zatrzymany niedaleko miejscowości Nacpolsk w gminie Naruszewo na punkcie blokadowym ustawionym przez policjantów z płońskiej drogówki.

Zatrzymany mężczyzna za swoje czyny odpowie przed sądem.

Autor: kom. Kinga Drężek-Zmysłowska