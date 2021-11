Dwie kobiety zagubiły się w lesie. Pomogli im policjanci oraz GOPR Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwie mieszkanki Sobótki zagubiły się w miniony weekend w rejonie Trójgarbu. W związku z tym, że szybko nastał zmrok, a kobiety nie potrafiły wrócić do Lubomina zadzwoniły na numer 112. Na pomoc ruszyli dzielnicowi pierwszego komisariatu oraz goprowcy. Poszukiwania miały szybkie i szczęśliwe zakończenie. Panie już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia zostały odnalezienie w środku lasu przez mundurowych i ostatecznie zawiezione na quadach przez goprowców do Lubomina.

Kobiety zadzwoniły na numer alarmowy w piątek, 29.10.2021 r., około 18.30, kiedy zapadł zmrok. Dyżurny pierwszego komisariatu podjął natychmiastową decyzję o rozpoczęciu poszukiwań. Turystki były zdezorientowane, ale z ich informacji telefonicznej wynikało, że znajdują się na czarnym szlaku w rejonie tablicy o numerze 70 - „zbiór roślin”. Jako że dzielnicowi wiedzieli, gdzie jest to miejsce, szybko wraz z goprowcami dotarli do poszkodowanych.

Na szczęście zmarzniętym kobietom nic się nie stało. Funkcjonariusze zapewnili im niezbędną pomoc, a goprowcy ostatecznie przewieźli do usytuowanego w Lubominie samochodu, którym wróciły do miejsca zamieszkania.

Policjanci przypominają wszystkim, którzy wybierają się do lasu na wycieczkę, czy też na grzyby o zachowaniu rozsądku i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie wychodźmy w takie miejsca sami i poinformujmy najbliższą rodzinę, w którym kierunku się udajemy. Najlepiej jeżeli wyjdziemy z samego rana, by do zmierzchu wrócić do miejsca zamieszkania. Pamiętajmy o zabraniu naładowanego telefonu komórkowego z włączonym lokalizatorem. Dobrze mieć na sobie odzież z elementami odblaskowymi. Jeżeli jednak zgubimy się w lesie, telefonicznie poinformujmy o tym fakcie policjantów, tak jak to miało miejsce w omawianym przypadku. Będzie wtedy możliwość szybkiego zorganizowania działań poszukiwawczych. Kiedy natomiast odnajdziemy drogę także skorzystajmy z telefonu, by niezwłocznie poinformować okoliczne służby. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób biorących udział w poszukiwaniach.

(KWP we Wrocławiu / mw)