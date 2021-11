Policjanci pomogli mieszkańcom wyjść z płonącej kamienicy Data publikacji 02.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Chełmna bez chwili wahania weszli do palącej się kamienicy i pomogli trójce lokatorów wyjść na zewnątrz. Pozostali zdołali ewakuować się sami, natomiast mieszkańca uwięzionego na najwyższej kondygnacji wydostali strażacy, którzy też ugasili pożar. Dzięki szybkiej reakcji służb ratowniczych nikomu nic się nie stało.

O całym zdarzeniu służby ratownicze zostały powiadomione w niedzielę (31.10.21) chwilę przed 20.00. Pierwsi na miejsce przyjechali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego, st. sierż. Rafał Szumski i sierż. Joanna Madej. Funkcjonariusze zauważyli wydobywający się z budynku dym, dlatego bez chwili zastanowienia wbiegli do środka. Na poddaszu kamienicy ogień i zadymienie uniemożliwiły wejście do znajdujących się tam mieszkań, dlatego zeszli niżej, sprawdzając po kolei mieszkania na piętrze i parterze. Funkcjonariuszom udało się bezpiecznie wyprowadzić trójkę mieszkańców i kota, który należał do jednego z nich. Pozostali zdołali opuścić budynek samodzielnie. Osobie, która została odcięta przez ogień w górnej części pomogli natomiast przybyli po chwili na miejsce strażacy.

Dzięki szybkiej reakcji mundurowych w całym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dokładną przyczynę pożaru można będzie wskazać po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.