Policjanci pilotowali małżeństwo do szpitala

Policjanci z zawierciańskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się okazało, wiózł on do szpitala żonę w zaawansowanej ciąży. Z uwagi na obawy rodziców o życie nienarodzonego dziecka, a także na możliwe utrudnienia w ruchu, policjanci pilotowali przerażonych mieszkańców powiatu zawierciańskiego do szpitala.

Wczoraj przed godziną 10.00 policjanci z zawierciańskiej drogówki w miejscowości Lgota Murowana zauważyli pojazd, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Mundurowi natychmiast zareagowali, dając odpowiednie sygnały do zatrzymania się. Po chwili kierowca audi zjechał na pobocze. Jak się okazało, samochodem podróżowało małżeństwo. 29-letni kierowca był bardzo zdenerwowany. Tłumaczył, że wiezie do szpitala żonę, która jest w szóstym miesiącu ciąży. W domu zostawili jedno dziecko, a teraz obawiają się o życie drugiego. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, a także utrudnienia w ruchu, jakich można się było wczoraj spodziewać, policjanci postanowili pilotować małżeństwo. Używając sygnałów świetlnych i błyskowych, umożliwili bezpieczne i szybkie dotarcie do szpitala, gdzie 28-letnia kobieta trafiła pod opiekę specjalistów.

(KWP w Katowicach / mw)