Fałszywy policjant zatrzymany podczas próby odbioru pieniędzy Data publikacji 03.11.2021 Śródmiejscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta". 20-latek wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez policjantów, kiedy przyszedł odebrać 50 tys.zł. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego otrzymali informację od pracowników jednego z banków, że przyszedł do nich starszy mężczyzna, który chce wypłacić 50 tys. złotych. Podejrzenia pracowników placówki wzbudziło nerwowe zachowanie 93-latka i fakt, że przez cały czas rozmawiał przez telefon. Spytany, po co mu tak duża suma pieniędzy odpowiedział, że na kaucję w związku z zatrzymaniem znajomej za spowodowanie wypadku drogowego.

Pracownicy banku poinformowali swojego klienta, że to najprawdopodobniej próba oszustwa i o tym, co się dzieje zawiadomili śródmiejskich policjantów. Reakcja wywiadowców była natychmiastowa. Policjanci przyjechali pod wskazany adres placówki i poinstruowali 93-latka, jak ma dalej postępować, organizując jednocześnie zasadzkę na rzekomego kuriera, który miał przyjść odebrać gotówkę z mieszkania swojej ofiary.

Kiedy oszust zapukał do drzwi mieszkania i wszedł do przedpokoju został przez policjantów obezwładniony i zatrzymany. 20-latek przyznał się do udziału w przestępstwie. Za odebranie i przekazanie pieniędzy dalej miał dostać 5 tys. złotych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

(KSP / mw)