Policjantka w czasie wolnym od służby udaremniła dalszą jazdę pijanemu kierowcy Data publikacji 03.11.2021 Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, w czasie wolnym od służby na terenie powiatu brzozowskiego uniemożliwiła dalszą jazdę pijanemu kierowcy, zabierając mu kluczyki. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz będzie odpowiadał przed sądem.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 01.11.2021 r., przed 19.00, w miejscowości Huta Poręby. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w czasie wolnym od służby jadąc w kierunku Dynowa zwróciła uwagę na kierującego oplem. Sposób jazdy wskazywał na to, że kierujący nim mężczyzna może być pijany, gdyż jechał całą szerokością jezdni. W pewnym momencie kierowca usiłował skręcić w prawo, jednak przejechał przez jezdnię i zatrzymał się na poboczu. Wtedy funkcjonariuszka wysiadła ze swojego samochodu i podchodząc do mężczyzny już nie miała wątpliwości co do jego stanu trzeźwości. Wykorzystała sytuację i wyciągnęła ze stacyjki kluczyki, a o wszystkim powiadomiła Policję.

Kierujący oplem, 45-letni mieszkaniec gminy Nozdrzec, został zatrzymany. Alkomat wskazał w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Okazało się, że mężczyzna nie posiada w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Policjanci apelują! Nie bądźmy obojętni gdy widzimy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwa osoba - reagujmy! Dzięki takiemu zachowaniu możemy zapobiec tragedii.

(KWP w Rzeszowie / mw)