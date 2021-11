Zatrzymanie, zarzuty i areszt dla mężczyzn podejrzanych o zabójstwo Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Raciborscy policjanci, wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o zabójstwo 31-latka. Do zdarzenia doszło 11 października 2021 r. w domu jednorodzinnym w Szymocicach. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutu zabójstwa, za co grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.

W miniony piątek, 29 października br., około 13.00 dyżurny raciborskiej Policji otrzymał informację o znalezieniu w korycie rzeki Odry w okolicy Brzeźnicy przez pracującego na polu rolnika, ciała mężczyzny. Zwłoki na brzeg wydobyli strażacy. Do późnych godzin wieczornych policjanci prowadzili na miejscu działania nadzorowane przez prokuratora. Ustalana była między innymi tożsamość mężczyzny. W weekend raciborscy kryminalni potwierdzili, że jest to 31-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Wstępne oględziny zwłok ujawniły obrażenia, których charakter wskazywał, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić.

Nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci mężczyzny i odtworzeniem ostatnich godzin jego życia pracowali raciborscy policjanci z wydziału kryminalnego, którzy prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia. Równolegle do pracy technika trwały przesłuchania osób, które mogły być na miejscu lub mieć informacje, mogące pomóc w rozwiązaniu sprawy. Efektem wnikliwej pracy stróży prawa z Raciborza i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach było zatrzymanie 31 października br. mężczyzn związanych z przestępstwem. Zatrzymani, to dwaj mężczyźni w wieku 34 i 39 lat.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego i akt sprawy, śledczy postawili mężczyznom zarzut zabójstwa 31-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju. Za to przestępstwo, zgodnie z kodeksem karnym, grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku śledczych, tymczasowo aresztując mężczyzn na trzy miesiące.

(KWP w Katowicach / mw)