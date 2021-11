Próbowała oszukać schorowanego mężczyznę przy zakupie mieszkania. Akt oskarżenia trafił do sądu Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa prowadzona przez żarskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach. 40-letnia mieszkanka Żar usłyszała zarzut usiłowania oszustwa przy zakupie mieszkania dla schorowanego mężczyzny. Może jej grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z żarskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli sprawę usiłowania oszustwa prowadzoną pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach, kierując akt oskarżenia do sądu. Funkcjonariusze ustalili, że 40-letnia mieszkanka Żar, która została ustanowiona opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionego schorowanego mężczyzny, usiłowała dokonać oszustwa przy zakupie dla niego mieszkania.

Jak ustalili śledczy, na przełomie kwietnia i maja 2021 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do rzeczywistej ceny zakupu mieszkania kuratora, który został ustanowiony do zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego. Kobieta podała cenę zakupu mieszkania specjalnie ją zawyżając o 45 tysięcy złotych. Nakłaniała także sprzedającą do pozornego podniesienia ceny o wymienioną kwotę, aby zainkasować ją po sfinalizowaniu transakcji. Zamierzonego celu jednak nie osiągnęła z uwagi na ujawnienie rzeczywistej ceny mieszkania kupującemu, wynoszącej 175 tysięcy złotych.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego możliwe było przedstawienie 40-latce zarzutu usiłowania oszustwa. Sprawa teraz znajdzie swój finał w sądzie. Kobiecie może grozić do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)