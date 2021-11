Dzięki współpracy między jednostkami Policji mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pochodzący z powiatu mikołowskiego 30-letni mieszkaniec Krakowa zamieścił w sieci niepokojący wpis, w którym wyraźnie zaznaczył, że od lat zmaga się z depresją i potrzebuje pomocy. Policjanci Komendy Głównej Policji, którzy zajmują się cyberprzestępczością, w porę trafili na ten post i zaalarmowali kolegów z mikołowskiej jednostki. Ci błyskawicznie zareagowali i przy wsparciu mundurowych z krakowskiego komisariatu, spowodowali, że potrzebujący specjalistycznej opieki trafił do szpitala.

30 października po 13.00 do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie wpłynęła informacja z Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji dotycząca zagrożenia życia i zdrowia 30-letniego mężczyzny. Na jednym z portali społecznościowych pojawił się wpis, z którego jasno wynikało, że mężczyzna od lat zmaga się z depresją, nie radzi sobie z codziennością i miewa myśli samobójcze. Reakcja policjantów była więc natychmiastowa. Ustalone wcześniej dane osoby, do której należy profil wskazywały, że jest ona zameldowana na terenie powiatu mikołowskiego. Okazało się, że pod wskazanym adresem zamieszkują jedynie rodzice 30-latka, a on sam od 5 lat przebywa w Krakowie.

Jeszcze tego samego dnia, przy wsparciu rodziny mężczyzny, udało się nawiązać z nim rozmowę telefoniczną, podczas której dzielnicowy uzyskał dokładny adres 30-latka. Dyżurny mikołowskiej jednostki natychmiast skontaktował się z Komisariatem Policji VIII w Krakowie, a tamtejsi patrolowcy, jeszcze przed północą dotarli do potrzebującego wsparcia człowieka, którego przekazali pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Dziś wszyscy biorący udział w tych działaniach policjanci zgodnie przyznają, że tego typu interwencje wymagają wyjątkowej koordynacji działań, popartej doświadczeniem trafności w podejmowaniu decyzji, ale także i szczęścia. Być może znów udało się uratować ludzkie życie i zapobiec tragedii.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

Problem depresji dotyka ogromnej liczby społeczeństwa. O tym, gdzie szukać pomocy znajdziesz informacje również na stronie pacjent.gov.pl: Jak pomóc sobie i innym w depresji ►

(KWP w Katowicach / mw)