Czujny również po służbie Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 41-letni kierowca, wyeliminowany z ruchu dzięki interwencji policjanta w czasie wolnym od służby. Mężczyzna łamiąc dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kierował renault mając 3,5 promila alkoholu w organizmie. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do wyeliminowania z ruchu drogowego pijanego kierowcy przyczyniła się wzorowa postawa funkcjonariusza pełniącego na co dzień służbę w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi. 2 listopada 2021 roku, przed godziną 22.00 policjant, jadąc swoim prywatnym samochodem, w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na renault megane. Kierujący nim mężczyzna jechał chodnikiem w kierunku parkingu usytuowanego przy markecie. Funkcjonariusz, mając podejrzenie, że kierowca może być nietrzeźwy, natychmiast zareagował. Podjechał w miejsce, gdzie kierujący osobówką zaparkował na parkingu przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej. Podszedł do mężczyzny, a kiedy wyczuł od niego silną woń alkoholu, zabrał mu kluczyki ze stacyjki i na miejsce wezwał patrol policji. Badanie przeprowadzone przez mundurowych wykazało w organizmie 41-latka 3,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się też, że bełchatowianin ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeżeli widzimy, że ktoś podejrzanie zachowuje się na drodze, łamie obowiązujące przepisy, reagujmy! Zadzwońmy na numer alarmowy 112. Policjanci sprawdzą każdy sygnał. Być może od naszej reakcji na zagrożenie będzie zależeć czyjeś zdrowie i życie. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, może ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej wynikający z treści artykułu 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Następnie ujętą osobę należy niezwłocznie przekazać Policji. Cały czas apelujemy o rozsądek za kierownicą!

