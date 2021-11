Pomoc policjantów przyszła w ostatniej chwili Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Świecia uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowych udało się zapobiec tragedii. 21-latek bezpiecznie został przekazany załodze karetki pogotowia.

W minioną sobotę (30.10.21) około 21.20 do dyżurnego świeckiej komendy dotarła informacja o mężczyźnie, który prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Z relacji zgłaszającej wynikało, że może znajdować się on w pobliżu mostu kolejowego w Kozłowie, pow. świecki. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów.

Naczelnik ruchu drogowego nadkomisarz Sylwia Gładyszew i aspirant Krzysztof Kruczkowski sprawdzili wskazany rejon, jednocześnie dzielnicowi – starszy sierżant Radosław Madeja i sierżant Krzysztof Tański pojechali na most kolejowy. Tam znaleźli leżącego na torach młodego mężczyznę. Był nieprzytomny. Policjanci, widząc nadjeżdżający pociąg, natychmiast zaczęli działać. Mundurowi przenieśli mężczyznę z trakcji kolejowej w bezpieczne miejsce i wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego. Desperat trafił pod opiekę lekarzy. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

W przypadkach zagrożenia ludzkiego życia liczy się przede wszystkim to, aby je ocalić, by zdążyć z pomocą na czas. Dlatego też, bez względu na okoliczności, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, policjanci działają jak najszybciej. Świeccy funkcjonariusze po raz kolejny dali przykład, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.

Pamiętaj!

Znajdujący się w kryzysie człowiek jest otwarty na przyjmowanie pomocy!

Kiedy dostrzeżesz sygnały zachowania samobójczego, reaguj!

Nic nie robiąc, ryzykujesz utratę tej osoby. Na zawsze!

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00 - 22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00 - 20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00 - 20.00

Źródło: pacjent.gov.pl

(KWP w Bydgoszczy / kp)