Dwóch nietrzeźwych kierujących, jeden zatrzymany przez funkcjonariusza poza służbą Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony poniedziałek mundurowi zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. Jeden z nich został zatrzymany przez funkcjonariusza po służbie - podinsp. Adama Wilczewskiego Komendanta KP III Gdańsk Wrzeszcz. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, grzywna, a także zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

W poniedziałek, 01.11.2021 r., po 11.40 w miejscowości Czeczewo funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Powiatowje Policji w Kartuzach zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego, który kierował vw znajdując się w stanie nietrzeźwości - mężczyzna miał ponad 2,2 promili alkoholu w organizmie.

Drugi nietrzeźwy kierowca został zatrzymany około 19.00 przez funkcjonariusza poza służbą Komendanta KP III Gdańsk Wrzeszcz, który wszedł do sklepu, a wraz z nim kierowca motoroweru. Policjant zwrócił uwagę na zachowanie mężczyzny, które wskazywało na to, że jest on nietrzeźwy. Po wyjściu ze sklepu kierowca motoroweru chciał odjechać pojazdem, ale nie pozwolił mu na to podinsp. Adam Wilczewski. Policjant zabrał mężczyźnie kluczyki do pojazdu. Na miejsce przyjechał patrol z PP Przodkowo, który przebadał kierowcę motoroweru na zawartość alkoholu okazało się, że 49- latek miał w organizmie ponad 2,4 promila alkoholu.

Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, grzywna, a także zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

(KWP w Gdańsku / mw)