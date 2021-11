Kwidzyńscy policjanci eskortowali do szpitala auto z 2-letnią dziewczynką Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W każdej sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie zawsze możemy liczyć na pomoc policjantów. Wczoraj wieczorem przekonali się o tym rodzice 2-latki, ich dziecko dostało duszności i traciło przytomność. Maluch w eskorcie policyjnego radiowozu szybko trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 02.11.2021 r., kilka minut przed 21.00 policjanci drogówki zauważyli na ulicy Południowej w Kwidzynie samochód, który jechał z nadmierną prędkością, więc postanowili zatrzymać go do kontroli. Wtedy okazało się, że 34-latek jechał z dużą prędkością, ponieważ jego dwuletnia córka dostała duszności i traciła przytomność. Z uwagi na zagrożenie życia dziecko musiało jak najszybciej znaleźć się w szpitalu.

Policjanci bez wahania postanowili pomóc. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne oraz dźwiękowe i pomogli rodzicom z dzieckiem szybko dojechać do kwidzyńskiego szpitala. Dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy. Policjanci ustalili, że dziecku już nic nie zagraża, ale pomimo to zostało ono ze swoją mamą w szpitalu na obserwacji.

Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do policjantów, szczególnie gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie.

(KWP w Gdańsku / mw)