Komendant Wojewódzki wręczył odznaki „Zasłużony Policjant” i przywitał w szeregach garnizonu dolnośląskiego nowych policjantów Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W bieżącym roku w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło już blisko 700 osób. Spośród wszystkich kandydatów wybrani zostali tacy, którzy mają odpowiednie predyspozycje, a przede wszystkim pragną pomagać innym. Ślubowanie tych ostatnich odbyło się w różnych jednostkach terenowych. Powitanie nowych funkcjonariuszy połączone zostało z wręczeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego odznaczeń dla policjantów za wzorowo pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa.

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych pasji. Policja jest nowoczesną instytucją dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych. Pełniąc służbę w różnorodnych komórkach organizacyjnych Policji, funkcjonariusze pracują z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z tożsamymi instytucjami z całej Europy, a polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością przed funkcjonariuszami pojawiają się nowe wyzwania, które mogą podejmować dzięki wielu szkoleniom i możliwościom rozwijania własnych kompetencji. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Liczba przyjętych w tym roku nowych policjantów w garnizonie na Dolnym Śląsku zbliża się do 700. Te osoby zdecydowały się związać swoje życie z niebieskim mundurem. Słowa roty ślubowania w jednostkach terenowych wypowiedziało 40 nowo przyjętych policjantów, w tym 17 policjantek. W samym Wrocławiu spotkanie służbowe, podczas którego ślubowanie złożyło 7 z nich, odbyło się na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza i połączone zostało z odznaczeniem dolnośląskich funkcjonariuszy wzorowo pełniących służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wręczył odznaczenia „Zasłużony Policjant” 42 policjantom i policjantkom, którzy zostali uhonorowani za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane jest jeszcze jedno przyjęcia - 30 grudnia. Osoby chętne do pracy w Policji nie powinny zwlekać z wypełnieniem dokumentacji. Aby procedura rekrutacyjna zakończyła się jeszcze w tym roku, należ jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty. W tym celu można osobiście odwiedzić Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 zostawiając tam komplet dokumentów, bądź też w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu