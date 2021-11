Czujność pracowników poczty i determinacja policjantów uratowały oszczędności seniorki Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności pracowników jednego z urzędów pocztowych, pewna starsza zielonogórzanka uniknęła utraty dużej sumy pieniędzy - pracownica podejrzewając próbę oszustwa powiadomiła Policję. Po interwencji policjantów, kobieta zrezygnowała z przelania swoich oszczędności na konto nieznanej jej osoby podającej się za policjanta. Dwa miesiące wcześniej, w tej samej placówce pocztowej doszło do podobnej sytuacji.

W miniony wtorek (2 listopada), do placówki pocztowej w Zielonej Górze przyszła starsza zielonogórzanka i poprosiła o wypłatę wszystkich pieniędzy z konta. Kasjerkę zdziwiła ta nagła prośba bo kobieta gromadziła pieniądze na koncie od wielu lat, a poza tym była bardzo zdenerwowana. Po krótkiej rozmowie z seniorką pracownica Poczty Polskiej zorientowała się, że klientka może być nagabywana przez oszustów. Nie zastanawiając się ani chwili natychmiast powiadomiła policjantów.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze natychmiast podjęli działania i bardzo szybko ustalili, że to oszuści zmanipulowali seniorkę, a ta myśląc, że przekazuje pieniądze Policji, chciała wpłacić je oszustom. Dosłownie w ostatniej chwili uratowała ją czujność pracownicy Poczty Polskiej.

Zielonogórscy policjanci podobnie jak ich koledzy w całym kraju od wielu już lat prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne dotyczące tego jak nie dać się oszukać. Opowiadają i informują o mechanizmach działania przestępców podających się za policjantów lub udających członków rodziny. Niestety przestępcy stosują różne sztuczki, dzięki którym często potrafią manipulować swoimi ofiarami, żeby w konsekwencji doprowadzić je do przekazania pieniędzy na wskazane konta.

Policjanci zielonogórscy już kilka lat temu opracowali specjalne pismo dla pracowników instytucji bankowych i pocztowych z instrukcjami na co zwrócić uwagę i jak zachować się gdy mamy podejrzenie, że klient może być manipulowany przez oszusta. Pismo trafiło do wszystkich placówek z prośbą o poinformowanie pracowników i zwrócenie uwagi na zawarte w nim wskazówki. Od tego czasu policjanci zielonogórscy wielokrotnie otrzymali zgłoszenia od pracowników o podejrzanych transakcjach i dzięki czujności bankowców oraz pocztowców, a także ich szybkiej reakcji, co najmniej kilkanaście osób nie straciło pieniędzy. Zdarzały się też przypadki, że przelewy były blokowane dosłownie w ostatniej chwili. Ostatnia taka skuteczna interwencja pracownic Poczty Polskiej miała miejsce kilka tygodni temu i dotyczyła tej samej placówki.

Niestety takie sytuacje ciągle się powtarzają. Bądźmy czujni, nie dajmy się nabrać i chrońmy swoje dane dostępowe do kont bankowych jak również dane kart płatniczych i kredytowych. Bądźmy ostrożni, a prośba o przelew pieniędzy na podane konto powinna wzbudzić naszą czujność.

Co może wskazywać, że osoba jest poddana manipulacji przez oszustów:

- osoba zdenerwowana, która cały czas prowadzi rozmowę telefoniczną,

- nagle żąda wypłaty dużej sumy pieniędzy,

- wydaje dyspozycję przelania oszczędności na nieznane konto, często zagraniczne,

- żąda natychmiastowej likwidacji lokaty bankowej, nawet pomimo utraty zgromadzonych odsetek.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze