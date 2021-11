Wyrzuciła przez balkon oszczędności życia Data publikacji 03.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrzeżenia przekazywane za pośrednictwem mediów docierają do tarnowskich seniorów, którzy coraz częściej nie dają się oszukać. Niestety, 78-letnia tarnowianka wystraszona przez oszusta wyrzuciła przez balkon swojego mieszkania 43 tysiące złotych.

W minionym tygodniu, tuż przed Wszystkimi Świętymi, oszuści przypuścili atak na seniorów w Tarnowie. Do starszych osób rozdzwoniły się telefony stacjonarne, a dyżurny tarnowskiej komendy odbierał telefony o usiłowaniu oszustwa. Rozmówca chciał wyłudzić od seniorów kwoty rzędu 150, a nawet 200 tysięcy złotych. Niestety, późnym popołudniem w piątek 29.10.2021 r. do komisariatu Policji zgłosiła się 78-letnia mieszkanka Tarnowa i powiadomiła, że wyłudzono od niej 43 tysięcy złotych.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna wybrał z książki telefonicznej przypadkową osobę, która mogłaby być (po imieniu) osobą straszą. Zadzwonił na telefon stacjonarny i rozpoczął rozmowę z kobietą. Przedstawił się jako policjant CBŚP, wzbudzając tym zaufanie starszej pani, a następnie poinformował ją, że jako policjant obserwuje grupę osób, które chcą włamać się do jej mieszkania, gdyż wiedzą o ukrytej gotówce. Zaproponował starszej pani pomoc i ochronę gotówki, jeśli wyrzuci pieniądze natychmiast przez okno. Przerażona kobieta zrobiła, jak nakazał jej głos w słuchawce i tym samym straciła 43 tysięcy złotych. Po mężczyźnie słuch i ślad zaginął. Przestępstwem zajęli się policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, którzy zbierają dowody, mogące pomóc w ustaleniu sprawcy oszustwa.

To nie jedyne oszustwa w tym okresie. Tym razem ofiarami stali się dużo młodsi mieszkańcy Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, ci którzy wykorzystują elektroniczną formę płatności typu blik. Do komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie w sumie zgłoszono 8 tego typu oszustw. Sześć osób straciło oszczędności w kwotach od 500 do 2000 złotych. Tylko w dwóch przypadkach po przełamaniu zabezpieczeń Messengera oszuści nie wykorzystali kodów blik.

Tarnowscy policjanci ponawiają apel do mieszkańców miasta i powiatu, aby rozmawiać z naszymi seniorami o metodach, jakimi posługują się oszuści i nie pozostawiać osób starszych i samotnych samych sobie.

(KWP w Krakowie/sc)