10 kolejnych osób oskarżonych o wyłudzenie ponad 400 kredytów i pożyczek

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 10 mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego oskarżonym o wyłudzenie ponad 400 kredytów na łączną kwotę około 50 milionów złotych. Jest to już kolejny akt oskarżenia w prowadzonym wspólnie z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy śledztwie dotyczącym dokonanych w okresie od 2009 do 2013 roku wyłudzeń na szkodę banków i instytucji finansowych.