Policjanci pomogli 99-letniej seniorce opuścić zadymione mieszkanie Data publikacji 04.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku jako pierwsi zjawili się na miejscu pożaru budynku. Kiedy stróże prawa od sąsiadów usłyszeli, że w mieszkaniu na drugim piętrze została seniorka, bez wahania weszli do środka. W jednym z zadymionych pomieszczeń zastali kobietę stojącą przy otwartym oknie, której pomogli opuścić mieszkanie.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odebrał zgłoszenie o pożarze w budynku przy ulicy Toruńskiej. Na miejsce natychmiast zostały skierowane jednostki państwowej straży pożarnej oraz patrol Policji. To właśnie policjanci na miejscu pożaru pojawili się jako pierwsi. Wchodząc na klatkę schodową usłyszeli od sąsiadów, że w mieszkaniu jest kobieta, która nie chce go opuścić. Przed mieszkaniem mundurowi zastali sąsiadkę, która jako pierwsza pojawiła się w lokalu seniorki gasząc wodą powstały pożar. Po wejściu do zadymionego mieszkania policjanci zauważyli kobietę stojąca przy otwartym oknie. Seniorka oświadczyła, że gęsty dym szczypie ją w oczy i nie może wyjść z mieszkania w czym niezwłocznie pomogli jej policjanci.

Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów oraz służb kobieta bezpiecznie opuściła swoje mieszkanie a ogień nie rozprzestrzenił się na kolejne elementy wyposażenia mieszkania. Z uwagi na fakt, że 99-letnia seniorka nie wymagała opieki medycznej została ona przekazana pod opiekę córce. Po zakończonej interwencji strażaków i przewietrzeniu zadymionych pomieszczeń wszyscy mogli szczęśliwie wrócić do swoich mieszkań.

(KWP w Szczecinie / mw)