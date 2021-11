Niewielki gest, o znaczeniu. Policjanci pomogli obywatelowi Niemiec w dotarciu do celu Data publikacji 04.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w codziennej służbie dokładają wiele starań by nieść pomoc osobom, które jej potrzebują. Okazując empatię i zainteresowanie wobec drugiego człowieka, nie pozostawiają go samego w potrzebie. Tak było i tym razem. Zawiadomieni o pieszym poruszającym się nieprawidłową stroną jezdni policjanci nie pozostawili 68-letniego obywatela Niemiec samego na drodze, tylko mimo utrudnionego kontaktu i chaotycznych wypowiedzi, ruszyli mu z pomocą. Dzięki zaangażowaniu dyżurnego z Gubina, który mając niewiele informacji ustalił znajomą obywatela Niemiec, policjanci poznali adres, pod który zawieźli 68-latka. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta dziękowali funkcjonariuszom za okazaną pomoc.

We wtorek, 02.11.2021 r. dyżurny Komisariatu Policji w Gubinie otrzymał zgłoszenie o pieszym stwarzającym zagrożenie w ruchu drogowym. Jak wynikało z informacji, ubrany na ciemno mężczyzna szedł nieprawidłową stroną jezdni, drogą krajową w kierunku Krosna Odrzańskiego. Zgłoszenie przydzielone zostało do realizacji policjantom ruchu drogowego, którzy w rejonie miejscowości Dzikowo zauważyli idącego we mgle mężczyznę. Szedł prawą stroną jezdni, nie mając na sobie żadnych elementów odblaskowych, stwarzając tym samym zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Pieszym okazał się 68-letni obywatel Niemiec, który szedł od strony przejścia granicznego do swojej znajomej, zamieszkującej na terenie gminy Dąbie. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych pieniędzy, jego wypowiedzi były bardzo chaotyczne i niezrozumiałe. Z uwagi, że kontakt z nim był bardzo utrudniony i nie wiadomo było, czy historia przekazana przez mężczyznę polegała na prawdzie, informacja o ustaleniach przekazana została dyżurnemu jednostki, który skontaktował się z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, gdzie funkcjonariusze po nawiązaniu kontaktu z Policją niemiecką ustalili przekazanie mężczyzny w celach opiekuńczych stronie niemieckiej. W tym samym czasie dyżurny gubińskiej jednostki nie zaprzestał dalszych sprawdzeń. Znając imię kobiety wymawianej przez 68-latka i nazwę miejscowości w której mieszka, podjął dalsze czynności, celem ich weryfikacji. Okazało się, że przekazanie mężczyzny policjantom z Niemiec, nie będzie konieczne. Kobieta faktycznie zamieszkiwała na terenie gminy Dąbie i była znajomą 68-latka, do której zawieźli go policjanci. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta dziękowali funkcjonariuszom za okazaną pomoc.

(KWP w Gorzowie / sc)