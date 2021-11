Komendant i Naczelnik z Polkowic w czasie wolnym od służby namierzyli poszukiwanego Data publikacji 04.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki skutecznej interwencji I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji tej samej jednostki, poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności mężczyzna trafił do wrocławskiego więzienia. Policjanci wracając wczoraj w późnych godzinach popołudniowych ze służby przez teren gminy Chojnów, wypatrzyli podejrzany samochód, w którym ukrywał się poszukiwany mężczyzna. Trafił on najpierw do policyjnej celi w Legnicy, a potem do zakładu karnego.

Wczoraj, 03.11.2021 r., polkowiccy policjanci przejeżdżając przez jedną z miejscowości w gminie Chojnów zauważyli podejrzanego mercedesa zaparkowanego na jednej z dróg leśnych. Mimo, że nadkom. Tomasz Jagielski i asp. szt. Łukasz Leśniak byli po godzinach służby i poza terenem powiatu polkowickiego, gdzie na co dzień ją pełnią, to zdecydowali się sprawdzić wypatrzony wewnątrz lasu pojazd. W środku funkcjonariusze zauważyli mężczyznę ze zranioną dłonią. 33-latek próbował wmówić policjantom, że jadąc do Lubina zepsuł mu się samochód i nie udało mu się go naprawić, co jest przyczyną krwawienia z ręki, a co więcej utrzymywał, że czeka w tym miejscu już od trzech dni na znajomego, który ma przyjechać lawetą.

Doświadczeni policjanci nie dali wiary pokrętnym tłumaczeniom mieszkańca Chocianowa i na miejsce za pośrednictwem dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy poprosili o przybycie miejscowego patrolu. Funkcjonariusze z Chojnowa sprawdzili tożsamość mężczyzny w policyjnym systemie informatycznym i wtedy okazało się, że pobyt w lesie ma swój powód. 33-latek był poszukiwany do odbycia kary 148 dni pozbawienia wolności za przestępstwo znęcania się psychicznego i fizycznego nad osobą najbliższą.

Poszukiwany mieszkaniec Chocianowa choć nie doczekał się lawety, to jednak z pomocą innego środka transportu dotarł do miejsca, w którym powinien znajdować się od dawna. 33-latek po nocy spędzonej z policyjnej celi, trafił do Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.

(KWP we Wrocławiu / mw)