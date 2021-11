Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita przez zespół śledczych "JIT" - Konferencja w Bratysławie Data publikacji 04.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Potężne uderzenie w przestępczość akcyzową przeprowadzili policjanci CBŚP, służby słowackie i czeskie, zatrzymując 19 osób, likwidując 3 linie do produkcji papierosów i przejmując 5 mln papierosów oraz komponenty służące do ich produkcji. W działaniach na terenie Polski uczestniczyli również funkcjonariusze KAS. Śledztwo nadzoruje Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej. Wspólne działania służb były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w Bratysławie.

Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, prowadzi śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych na terenie Polski i innych krajów UE.

W celu polepszenia współpracy i koordynacji działań, w tej sprawie powołano międzynarodowy zespół śledczy JIT, w skład którego weszły organy ścigania z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. Wsparcia przy realizacji sprawy udzielił również Eurojust.

Zebrany materiał dowodowy umożliwił służbom przeprowadzenie wspólnej akcji we wrześniu 2021 roku, w wyniku której na terenie Słowacji zlikwidowano trzy kompletne linie produkcyjne służące do wytwarzania papierosów, a w Polsce ujawniono magazyny, wewnątrz których znajdowały się komponenty do produkcji wyrobów tytoniowych i gotowe papierosy. W ramach działań łącznie służby przejęły ponad 5 mln sztuk nielegalnych papierosów z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych zagranicznych marek tytoniowych. Po stronie polskiej w działaniach brali udział także funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej z Wrocławia.

W ramach tej akcji w Polsce zatrzymano 9 polskich obywateli, na terenie Słowacji 5 podejrzanych i w Czechach następne 5 osób – łącznie 19 zatrzymanych. Wobec 7 osób zastosowano areszt tymczasowy (5 w Polsce i 2 na Słowacji).

Zatrzymanym po polskiej stronie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw karno-skarbowych. Podejrzanym na terenie Słowacji i Czech grozi odpowiedzialność karna i skarbowa zgodnie z miejscowym prawem.

Dziś o godzinie 11:00 w Bratysławie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Dyrekcję Finansową Republiki Słowackiej.

Udział w niej wzięli przedstawiciele Dyrekcji Finansowej Republiki Słowackiej, Prezes Administracji Finansowej gen. Jiří Žežulka oraz Dyrektor Biura Kryminalnego płk. Miroslav Homala. Stronę polską reprezentował Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Sławomir Banasiak. Przedstawicielem Republiki Czeskiej był Dyrektor Sekcji Poszukiwań Administracji Celnej Republiki Czeskiej płk. Michal Šimůnek.

W trakcie konferencji przedstawiciele służb omówili sposób działania podczas rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami akcyzowymi.

Jednocześnie podkreślili jak ważna jest współpraca międzynarodowa służb mająca na celu wyeliminowanie z rynku grup zajmujących się nielegalnym procederem.

Mat. foto-video: Kriminálny úrad finančnej správy, CBŚP, Záběry Celní správy, KAS