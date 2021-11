Dzięki dyżurnemu dwie mieszkanki Tarnobrzega otrzymały pomoc

„Pomagamy i chronimy” – to motto, które zobowiązuje do reagowania i pomagania w różnych sytuacjach. Wczoraj dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu pokazał, że zwykła ludzka empatia, to nieodzowna cecha dobrego policjanta. Dzięki działaniom podjętym przez dyżurnego, pomoc otrzymały dwie mieszkanki Tarnobrzega.