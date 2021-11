Eskorta rocznego dziecka potrzebującego pilnej pomocy medycznej Data publikacji 05.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z krakowskiej drogówki eskortowali do szpitala kierowcę, który wiózł do szpitala dziecko będące w stanie zagrażającym jego życiu. Dzięki sprawnemu pilotażowi i udzielonej pomocy medycznej dziecko powoli wraca do zdrowia.

29 października br. w godzinach popołudniowych do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadzwonił mężczyzna, prosząc o pomoc, gdyż jak wyjaśnił, wiezie do szpitala matkę z rocznym dzieckiem, mającym problemy z oddychaniem. Z uwagi na to, że w mieście panował wzmożony ruch, na ulicach tworzyły się ogromne korki w związku z „godzinami szczytu” i zbliżającym się przedświątecznym weekendem, samochód utknął na ul. Nowohuckiej. Dojazd do szpitala w szybkim czasie stał się więc niemożliwy, a stan dziecka coraz bardziej się pogarszał.

Dyżurny natychmiast wysłał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie we wskazany rejon. Sierżant Adrian Oczkowski i starsza posterunkowa Ewelina Manterys, którzy pojawili się na miejscu, w porozumieniu z dyżurnym podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala przy wykorzystaniu sygnałów uprzywilejowania. Policjanci poinstruowali też kierowcę, w jaki sposób powinien zachować się podczas eskorty. Po około 20 minutach dotarli do szpitala dziecięcego w Prokocimiu gdzie chłopczyk trafił pod opiekę lekarzy. Dzięki sprawnemu działaniu policjantów i udzielonej pomocy medycznej dziecko powoli wraca do zdrowia.

(KWP w Krakowie / kp)