Podziękowania za pomoc w odnalezieniu ojca Data publikacji 05.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tomaszowskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów wykonujących czynności w związku z zaginięciem 86-latka. Córka zaginionego zwróciła uwagę na profesjonalizm w działaniach funkcjonariuszy, który przyczynił się do szybkiego odnalezienia starszego mężczyzny i szczęśliwy powrót seniora do domu.

Do zdarzenia doszło 2 listopada, kiedy zaniepokojona córka, zgłosiła wyjście z domu 86-letniego ojca, który od dłuższego czasu nie powracał.

Dyżurny jednostki, natychmiast przekazał rysopis zaginionego wszystkim patrolom oraz wysłał do miejsca zamieszkania zgłaszającej policjantów, którzy przeprowadzili szczegółowy wywiad z córką zaginionego dotyczący 86-latka. W takich sytuacjach bardzo ważny jest czas podjęcia działań oraz informacje odnośnie miejsc do których zaginiony mógł się udać. Policjanci sprawdzali adresy i miejsca, w których zaginiony mógł przebywać. W jednym z przeszukiwanych miejsc na terenie miasta odnaleźli zaginionego, którego bezpiecznie odwieźli do miejsca zamieszkania.

W dowód wdzięczności, córka zaginionego napisała list do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim z podziękowaniami i słowami uznania za zaangażowanie w poszukiwaniach dla tomaszowskich policjantów.

(KWP w Lublinie / kp)