Nietrzeźwy sprawca wypadku nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 05.11.2021 Łódzcy wywiadowcy zatrzymali 25-letniego nietrzeźwego sprawcę wypadku drogowego. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. W wypadku ucierpiały 3 osoby, które wymagały hospitalizacji. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

We wtorek, 2 listopada br. tuż po północy funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pojechali w rejon skrzyżowania ulic Narutowicza i Wierzbowej, gdzie miało dojść do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu w rozmowie ze świadkami ustalili, że kierujący bmw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, czym doprowadził do zderzenia ze skodą. Tuż po zdarzeniu, kierujący bmw wraz z pasażerami uciekł, nie udzielając pomocy pasażerom i kierowcy skody. W porozumieniu z funkcjonariuszami łódzkiej drogówki pracującymi na miejscu wypadku wywiadowcy rozpoczęli poszukiwania uciekinierów. Sprawdzając pojazd w bazach danych, policjanci po kolei dotarli do dwóch poprzednich oraz obecnego właściciela bmw. Ustalili jego miejsce zamieszkania, którym miał być akademik przy ulicy Rewolucji 1905 roku. Policjanci pojechali sprawdzić, czy rzeczywiście tam przebywa. Po wejściu do akademika, w jednym z pokoi funkcjonariusze zastali kilku mężczyzn. Wśród nich był 25-letni właściciel bmw, który na widok stróżów prawa usiłował wyrzucić foliową koszulkę na dokumenty, w której znajdował się dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz faktura zakupu bmw. Przeprowadzone na miejscu badanie na zawartość alkoholu wykazało, że był nietrzeźwy. Nie przyznawał się do kierowania pojazdem. Został zatrzymany. Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie prowadzili śledczy z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy. Skrupulatna analiza zebranych dowodów pozwoliła policjantom na jednoznaczne wskazanie 25-latka jako sprawcy wypadku.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Decyzją Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie podejrzany został objęty dozorem.

(KWP w Łodzi/sc)