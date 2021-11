Magazyn pełen darów dla dzieci z warszawskiego szpitala

To już ostatnie dni zbiórki darów dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Do akcji, którą zapoczątkowali policjanci z Wydziału Sztab Policji KMP w Radomiu włączyły się kolejne jednostki Policji garnizonu mazowieckiego oraz inne służby mundurowe. Do dzieci trafi między innymi specjalistyczna pościel, zabawki czy też artykuły plastyczne. Poprzednia zbiórka przeprowadzona została w kwietniu.