Poszukiwany ENA zatrzymany w Irlandii i sprowadzony do Polski Data publikacji 06.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy kryminalni prowadzili sprawę mężczyzny, który od maja 2019 roku był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna powinien odbywać karę za różne przestępstwa, między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa na wielką skalę. Zatrzymany w lipcu w Irlandii został właśnie sprowadzony do Polski.

44-letni mężczyzna powinien odbywać kary pozbawienia wolności, które orzekły mu sądy ze Śląska. Skazano go między innymi na 2,5 roku więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, na 2,5 roku za złamanie zakazu sądowego, a także za oszustwa na wielką skalę. Po tym, jak policjanci ustalili, że może on ukrywać się poza granicami kraju, Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Kryminalni namierzyli go i w lipcu 44-latek został zatrzymany w Irlandii. Teraz został sprowadzony do Polski i trafił do Aresztu Śledczego w Warszawie, gdzie oczekuje na transport do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie karę.

(KWP w Katowicach)