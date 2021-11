Przyjaźń rodzi się w różnych okolicznościach Data publikacji 06.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ruchu drogowego ze Śląska często kierowani są do różnego rodzaju zabezpieczeń i działań, także poza obszar naszego województwa. Aktualna sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim i stan wyjątkowy wymaga wsparcia dla służb z Podlasia. Praca mundurowych w tym rejonie nie wiąże się tylko z wykonywaniem obowiązków służbowych, ale również z kontaktami z lokalną społecznością.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, oddelegowani do wsparcia mundurowych z Podlasia, poznali 9-letniego chłopca o imieniu Daniel. Młodzieniec pewnego dnia podjechał do policjantów na rowerze i nawiązał rozmowę. Jego otwartość, bezpośredniość i potrzeba kontaktu sprawiła, że nie było to jednorazowe spotkanie. Przyjeżdżając w kolejne odwiedziny, chłopiec przywoził policjantom ciepłe napoje. Przy okazji tych spotkań stróże prawa dowiedzieli się, że Daniel marzy o zostaniu w przyszłości piłkarzem, a jego autorytetem jest Robert Lewandowski. Chłopiec zwierzył się policjantom, że już trenuje, ale niestety jego piłka nie nadaje się do gry, bo jest bardzo zniszczona.

W głowach policjantów zrodził się pomysł zrewanżowania za okazane serce. Mundurowi, chcąc zrobić niespodziankę chłopcu, kupili mu nową, wymarzoną piłkę. Zaskoczony i szczęśliwy Daniel podziękował za prezent i zrobił sobie z policjantami pamiątkowe zdjęcie.

Danielowi życzymy spełnienia marzeń i kariery, co najmniej tak dobrej, jak jego autorytet.

(KWP w Katowicach)