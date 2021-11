Kolejne uderzenie w pseudokibiców - 12 osób zatrzymanych Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 12 osób zatrzymanych przez CBŚP w ramach śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych, to kolejne uderzenie w środowisko pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych. Tym razem Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawił zarzuty dotyczące m.in. kradzieży z włamaniem, rozbojów czy karno-skarbowe.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami kryminalnymi, rozprowadzaniem narkotyków, kradzieżami z włamaniem czy korupcją. Grupa działała na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pierwsze uderzenie w gang nastąpiło w 2018 roku, kiedy to w akcji uczestniczyło ponad 1000 funkcjonariuszy. Działania zostały opisane w komunikatach: Gigantyczne akcje CBŚP - prawie 40 kiboli zatrzymanych oraz Pseudokibice podejrzani o najcięższe przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Ostatnie działania przeprowadzono pod koniec października br. Wówczas to, najpierw zatrzymano 4 osoby, mogące mieć związek z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów sportowych. Czynności te zrealizowano na terenie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Zatrzymanym osobom śledczy zarzucają rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, m.in. atak na pracownika Stadionu Miejskiego w Katowicach i zabranie flag tamtejszego klubu sportowego, ale także włamanie do obiektów prywatnej firmy na terenie Czech i kradzież ponad 120 ton tytoniu, wartego ok. 255 tys. euro. Zatrzymani są w większości znani policjantom, w przeszłości byli karani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Jeden z wątków w sprawie dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej „Psychofans” w zakresie popełniania przestępstw polegających na wystawianiu stwierdzających nieprawdę faktur VAT, posługiwaniu się taką dokumentacją, narażeniu na uszczuplenie należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw. Do wyłudzania należnych podatków dochodziło w obrocie stalą, artykułami chemicznymi i spożywczymi. Wstępnie straty Skarbu Państwa w wyniku działania podejrzanych oszacowano na ok. 3 mln zł. Do tego wątku pod koniec października zatrzymano na terenie woj. śląskiego i dolnośląskiego 8 podejrzanych. Według śledczych mogli oni również wyłudzić kredyty na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

W trakcie działań policjanci zabezpieczyli maczetę, race oraz dokumentację, która będzie poddawana dokładnej analizie.

Zatrzymanych doprowadzono do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie przedstawiono im m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją sądu wobec 4 zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci i prokuratorzy wciąż ustalają sposób działania gangu i osoby z nim współpracujące.