Obcokrajowcy zatrzymani po policyjnym pościgu, mieli przy sobie narkotyki Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawne działania wareckich policjantów doprowadziły do zatrzymania obywateli Gruzji i Ukrainy w wieku 41-56 lat. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Mężczyźni podejrzewani są o posiadanie znacznej ilości kokainy i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Warce w weekend tydzień temu pełniąc służbę w rejonie giełdy samochodowej w Słomczynie, zauważyli nieprawidłowo zaparkowaną osobową mazdę. W momencie, kiedy chcieli wylegitymować osoby znajdujące się w pojeździe, kierowca samochodu zaczął uciekać. Policjanci dali wyraźny sygnał do zatrzymania kierującemu, jednak ten polecenie funkcjonariuszy zignorował. Rozpoczął się policyjny pościg. Kierowca, próbując uniknąć zatrzymania, kluczył bocznymi drogami. W ten sposób usiłował zgubić ścigających go policjantów. Zjechał z drogi i uderzył przednim zderzakiem w podłoże, po czym się zatrzymał. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, osoby znajdujące się w pojeździe, nie miały szansy na dalszą ucieczkę.

Policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Gruzji, który kierował samochodem oraz jego trzech kolegów, dwóch obywateli Gruzji i obywatela Ukrainy. Jak się okazało, mężczyźni uciekali, ponieważ przewozili środki odurzające. Funkcjonariusze ujawnili w samochodzie, schowaną pod siedzeniem w butelkę, w której było 300 ml płynnej kokainy to około 300 porcji. Wartość rynkowa kokainy mogła wynieść nawet blisko 100 tys. złotych.

Czterej zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, dodatkowo kierujący samochodem usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, pomimo wydawanych przez funkcjonariuszy Policji poleceń. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec wszystkich obcokrajowców.

Za posiadanie znacznej ilości kokainy grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego należy liczyć się z karą do 5 lat więzienia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)