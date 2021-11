Kolejny bieg w wykonaniu słuchaczy WSPol Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie udowodnili, że można na nich liczyć. Policjanci, którzy nie brali udziału w biegu inauguracyjnym realizowanym w ramach III Biegu Charytatywnego WSPol, spotkali się w wolnym czasie, by okazać wsparcie podopiecznym Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i wspólnie pokonać wymaganą trasę.

Pomoc bliźnim, pomoc drugiemu człowiekowi, dobro, empatia… Można by wymieniać w nieskończoność cechy, które świadczą o naszym człowieczeństwie. To coś, co nas wyróżnia w otaczającym świecie.

Pielęgnując pamięć o naszych koleżankach i kolegach, którzy polegli w służbie, nie zapominamy o ich rodzinach. Inicjatywę, którą podjęliśmy kilka lat temu, a więc organizację biegu charytatywnego, była słuszną decyzją. Zebrane środki wspomogły działania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która od początku swojego istnienia odgrywa znaczącą rolę w zakresie pomocy swoim podopiecznym.

III Bieg Charytatywny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pomału dobiega końca. Ostatniego słowa nie powiedzieli jednak słuchacze naszej Uczelni.

4 listopada 2021 r. funkcjonariusze, którzy nie brali udziału w biegu inauguracyjnym, spotkali się na placu apelowym, by tak, jak ich poprzednicy pokonać, w geście solidarności z rodzinami poległych w służbie policjantów, 3 km trasy.

W tym dniu blisko 100 osób połączyła idea, która inspiruje do dalszego działania.

Można by zadać sobie pytanie „Quo Vadis” – dokąd zmierzasz. My wiemy doskonale. Organizacja biegów charytatywnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wpisała się na stałe w coroczny harmonogram przedsięwzięć.

Pamiętajmy!

Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Pomoc nie zawsze musi przybierać formę materialną.

Słuchaczom, studentom oraz kadrze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za udział w biegu zorganizowanym na terenie Uczelni serdecznie dziękujemy.

(WSPol w Szczytnie)