Jechali na służbę, zatrzymali poszukiwanego kilkoma listami gończymi Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Witnicy zatrzymali w drodze na służbę mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2019 roku. Funkcjonariusz, który na co dzień zajmuje się w swojej jednostce poszukiwaniami, zauważył go na przystanku autobusowym. Mężczyzna na ponad 1,5 roku trafi do zakładu karnego za kilka przestępstw. Zatrzymaniem był kompletnie zaskoczony.

Funkcjonariusze pionu kryminalnego, starszy aspirant Grzegorz Prokop wraz z sierżantem sztabowym Bartłomiejem Kaweckim, jechali w poniedziałek (8 listopada) rano do Witnicy. O 8 mieli rozpocząć służbę w komisariacie. Nie spodziewali się, że tydzień rozpocznie się dla nich od niespodziewanej interwencji. Funkcjonariusz, który na co dzień zajmuje się poszukiwaniami, zauważył na przystanku mężczyznę, który ukrywał się od 2019 roku. Policjant nie wahał się ani chwili, by zatrzymać swój pojazd. Wraz z kolegą, z którym jechał na służbę, interweniował na przystanku autobusowym przy ulicy Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim. Po chwili rozmowy z totalnie zaskoczonym mężczyzną upewnił się, że jest to poszukiwany przez niego 22-latek. Mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze wezwali patrol gorzowskich policjantów. 22-latek był totalnie zaskoczony, nie spodziewał się, ze w poniedziałkowy poranek nie dotrze do pracy, a zostanie przewieziony do celi.

Mężczyzna ukrywał się od 2019 roku, był poszukiwany za kilka przestępstw. Na swoim ma kilka włamań i niezapłaconą grzywnę. 22-latek najbliższe 1,5 roku spędzi w więziennej celi. Policjanci komisariatu w Witnicy udowodnili, że znają się doskonale na swojej pracy i nie wahają się interweniować także poza służbą. Dzięki takiej postawie poszukiwany mężczyzna trafi do zakładu karnego i poniesie konsekwencje swojej przestępczej działalności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)