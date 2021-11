23-latek zabił psa ze szczególnym okrucieństwem Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z chrzanowskiej komendy zatrzymali 23-latka podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Pies należał do członka rodziny sprawcy. Jeszcze tego samego dnia, w którym dokonał bestialskiego czynu mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu (tj. 3 listopada br.) około godz. 16, dyżurny chrzanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o znalezieniu na jednej z posesji w gminie Chrzanów psa zawiniętego w worek. Patrol skierowany na miejsce potwierdził zgłoszenie. Z uwagi na to, że potwornie okaleczony i pobity pies dawał jeszcze oznaki życia, na miejsce wezwano również lekarza weterynarii, który podjął decyzję o przewiezieniu zwierzęcia do lecznicy w celu udzielenia mu natychmiastowej pomocy. Niestety, okazało się że obrażenia psa są na tyle duże, że musiał zostać uśpiony. Policjanci tego samego dnia zatrzymali 23-latka, który dopuścił się tego bestialskiego czynu. Po spędzonej nocy w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych sprawca usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ogłuszył psa przy użyciu kija, który został zabezpieczony, a następnie ostrym narzędziem zadał mu rany kłute i ranę ciętą. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)