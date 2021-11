Policjanci ze Świecia uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 08.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Świecia uratowali 23-latka, który podjął dramatyczną decyzję i chciał popełnić samobójstwo. Mężczyzna z zaciśniętym na szyi paskiem, przymocowanym do gałęzi drzewa, chciał zeskoczyć ze skarpy. Dzięki profesjonalnemu i opanowanemu podejściu policjantów udało się go powstrzymać.

Kolejny raz świeccy mundurowi udowodnili, że ich najważniejszym zadaniem jest pomoc drugiej osobie. Do policjantów wpłynęła informacja o niebezpieczeństwie, które grozi jednemu z mieszkańców powiatu świeckiego. Z uzyskanych informacji wynikało, że w okolicy rzeki Wda przy ul. Nadbrzeżnej młody chłopak chce odebrać sobie życie. Mundurowi zareagowali błyskawicznie. Na miejscu zastali kobietę, która próbowała go powstrzymać i wskazała, gdzie udał się mężczyzna.

Policjanci namierzyli 23-latka, podbiegli do niego i w momencie, kiedy próbował zsunąć się w dół do rzeki, złapali go, a następnie zwolnili uciskającą szyję pętlę paska. Dzielnicowy mł. asp. Piotr Rubaj wspólnie z post. Łukaszem Rozenkiewiczem przeprowadzili młodego mężczyznę w bezpieczne miejsce, a następnie przekazali pod opiekę załodze karetki pogotowia.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji

(KWP w Bydgoszczy / kp)