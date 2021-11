Na sygnałach na porodówkę Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kutnowskiej komendy przeprowadzili nietypową interwencję. Pomogli rodzącej kobiecie w szybszym dotarciu do szpitala. Samochodem kierował jej ojciec, a mundurowi na sygnałach zapewnili pilotaż do placówki zdrowia. Dzięki temu kobieta szybko i bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

7 listopada 2021 roku tuż przed godziną 19.00 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc w szybszym dotarciu do szpitala rodzącej kobiety z uwagi na rozpoczętą akcję porodową. Samochodem vw jetta kierował ojciec ciężarnej kobiety. Dzwoniąc na numer alarmowy, poinformował, że jedzie autostradą A1 w kierunku Kutna. We wskazanym kierunku niezwłocznie został skierowany patrol, który widząc wskazanego vw, podjął jego pilotaż do szpitala. Dzięki temu przyszła matka spieszącego się na świat maleństwa bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy. Zarówno mamie, jak i maluszkowi życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP w Łodzi / kp)