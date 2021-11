Mistrz i wicemistrz Europy w brazylijskim jiu jitsu wśród ostrowskich policjantów Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowski policjant asp. szt. Adam Laskowski kolejny raz udowodnił, że w brazylijskim jiu jitsu jest najlepszy. W miniony weekend podczas VII Mistrzostw Europy w Luboniu zdobył aż dwa tytuły, Mistrza i W-ce Mistrza Europy w brazylijskim jiu jitsu.

Adam zajmuje się sportem od początku lat 90., ale brazylijskie jiu jitsu skradło jego serce 3 lata temu. Łączenie służby w Policji z treningami nie zawsze jest łatwe. Często jest to poświecenie czasu, który mógłby spędzić z rodziną czy znajomymi. Jednak gdy kochasz swoje hobby, jesteś skłonny do wielu wyrzeczeń.

W miniony weekend postanowił spróbować swoich sił w Luboniu gdzie odbyły się VII Mistrzostwa Europy CBJJP w brazylijskim jiu jitsu. Startując pierwszy raz w tak ważnej imprezie, zdawał sobie sprawę, że jego przeciwnicy również będą reprezentowali wysoki poziom. Ta myśl jeszcze bardziej mobilizowała go do intensywniejszej pracy podczas treningów w Academi Gorila w Ostrowi Mazowieckiej. Adam startował w dwóch kategoriach No-gi master 2 niebieski do 97 kg oraz Gi master 2 niebieski do 100 kg. W pierwszej kategorii był niepokonany i zdobył złoty medal, natomiast w drugiej srebro. Udział w tak ważnej imprezie sportowej, jakim są Mistrzostwa Europy w brazylijskim jiu jitsu utwierdziła go tylko w przekonaniu, że 3 lata temu nie mylił się, wybierając tę dziedzinę sportu, a miejsca na podium są tego najlepszym dowodem.

Jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.

(KWP zs. w Radomiu / kp)