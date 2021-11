Policjanci przewieźli do szpitala matkę z dzieckiem, które potrzebowało pilnej pomocy Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do niecodziennej interwencji doszło w minioną sobotę na terenie Lubina. Do policjantów, którzy znajdowali się w pobliżu szpitala miejskiego, podbiegła zapłakana i zrozpaczona kobieta z dzieckiem. Lubinianka poprosiła o pomoc — potrzebowała pilnie udać się do szpitala w Legnicy, ponieważ jej 4-letni syn uciął jeden z palców prawej dłoni. Funkcjonariusze wydziału prewencji widząc stan emocjonalny kobiety, która nie mogła samodzielnie kierować samochodem, podjęli natychmiastową decyzję o przewiezieniu dziecka wraz z jego mamą do szpitala, gdzie poszkodowanym młodym mieszkańcem Lubina, zaopiekowali się lekarze specjaliści.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (6.11.2021) po godzinie 15:00, w rejonie ul. Bema. Mieszkanka Lubina podbiegła do patrolu prewencji prosząc o pomoc. Kobieta była w szoku, roztrzęsiona i zapłakana. Była z 4-letnim dzieckiem. Poinformowała funkcjonariuszy, że jej syn, będąc pod opieką babci, włożył rękę do sieczkarni pokrzyw, w wyniku czego jeden z palców prawej dłoni został rozczłonkowany. Według informacji przekazanej przez lubiniankę, w szpitalu miejskim w Lubinie natychmiast udzielono dziecku pomocy medycznej, opatrując ranę, a następnie skierowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 29-latka nie mogła jednak samodzielnie prowadzić samochodu z uwagi na stan emocjonalny, w jakim się znajdowała.

Policjanci, wiedząc, że cenna jest każda sekunda, aby uratować uszkodzony palec, uruchomili w radiowozie sygnały pojazdu uprzywilejowanego i przewieźli czterolatka i jego matkę do szpitala. W czasie drogi dyżurny powiadomił zespół medyczny z Legnicy o całej sytuacji. Lekarze przygotowani na przyjazd małego pacjenta, niezwłocznie przejęli od patrolu prewencji dziecko. Z informacji, jakie uzyskali mundurowi, chłopcu udało się uratować paluszek. Razem ze swoją mamą został na obserwacji w szpitalu.

(KWP we Wrocławiu / kp)