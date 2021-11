Zaginiony 80-latek odnaleziony przez policjantów Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy dochodzi do zaginięcia człowieka, liczy się każda minuta i tak było również podczas poszukiwań 80-letniego mieszkańca Koluszek. Już po niespełna 2 godzinach od przyjęcia zgłoszenia mężczyzna został odnaleziony przez koluszkowskich policjantów.

Do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach 8 listopada br., tuż po godzinie 15:00 wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 80-latka. Mężczyzna miał problemy z pamięcią, wyszedł z domu bez kurtki w samym swetrze, mimo fakty, że tego dnia panowała niska temperatura. Policjanci natychmiast zaczęli działać, w jednostce policji w Koluszkach i Andrespolu został ogłoszony alarm. Liczyła się każda minuta. Dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne i niedostosowany ubiór mógł być niebezpieczny dla seniora. Mundurowi patrolowali ulice, miejscowości pobliskie, sprawdzali punkty gastronomiczne, przystanki, dworce PKP oraz stacje benzynowe. Weryfikowali wszystkie sygnały, jakie do nich wpływały. Z relacji bliskich wynikało, że senior mógł oddalić się w kierunku Łodzi. Jednak już po niespełna 2 godzinach od zgłoszenia 80-letni mężczyzna został zauważony przez policjantów na jednej z ulic w Koluszkach. Senior był wyziębiony. Przyznał, że nie wie, w którym kierunku ma iść. Mundurowi od razu zapewnili mu pomoc i przewieźli do domu, gdzie dojechała karetka pogotowia, aby sprawdzić stan zdrowia mężczyzny.

Pamiętajmy !

Policja, rozpoczynając poszukiwania, przeprowadza szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych (rozmowy z najbliższymi, sąsiadami, rozeznanie miejsca ostatniego pobytu zaginionego). Ma to na celu ustalenie jak najszybciej obecnego miejsca, w którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest poważnie traktowany i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest, aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiała do policjantów.

(KWP w Lodzi / kp)