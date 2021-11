10. medal mistrzostw świata Justyny Kozdryk Data publikacji 09.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Justyna Kozdryk wciąż imponuje sportową formą. Na co dzień pracująca w grójeckiej komendzie zawodniczka zajęła 1 miejsce z wynikiem 97,5 kg. Pobiła tym samym trzykrotnie rekord Europy weteranek.

Ciężko zliczyć, który to już tytuł Justyny Kozdryk. Paraolimpijka, związana z radomskim klubem wciąż imponuje. Tym razem wzięła udział w mistrzostwach świata w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznie i w swojej kategorii okazała się bezkonkurencyjna. Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc, odbyły się w tym roku w Wilnie na Litwie. Justyna Kozdryk zajęła 1 miejsce z wynikiem 97,5 kg. Pobiła tym samym trzykrotnie rekord Europy weteranek.

Jest to już 10. tytuł mistrzyni świata naszej sztangistki w karierze. Pracująca w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu zawodniczka zawsze startuje w najlżejszej kategorii wagowej, do 47 kg. Łącznie to 19. medal zdobyty w największych imprezach światowych. Ma już na swoim koncie 10 złotych i 4 srebrne medale z mistrzostw świata w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 3 srebrne medale z mistrzostw świata dla niepełnosprawnych. Ponadto może się pochwalić srebrnym i brązowym medalem, które wywalczyła na Igrzyskach Paraolimpijskich w tym roku w Tokio, w podnoszeniu ciężarów. Oprócz tego ma jeszcze 6 złotych i 1 srebrny medal z mistrzostw Europy w wyciskaniu leżąc.

(KWP w Radomiu/sc)