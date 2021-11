Uszczuplenia Skarbu Państwa mogły wynieść ok. 170 mln zł - akcja CBŚP i KAS Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeprowadzili akcję związaną z rozbiciem grupy przestępczej. Członkowie są podejrzani o oszustwa podatkowe w obrocie olejem rzepakowym. Ich terenem działania była Polska, Czechy, Słowacja i Bułgaria. Do sprawy zatrzymano 17 osób podejrzanych o udział w grupie lub współpracujące z nią. Przypominamy, że za popełnienie zbrodni vatowskich grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo dotyczy działającej na terenie Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu na terenie kraju oleju rzepakowego lub słonecznikowego bez uiszczenia należnego podatku VAT. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać od 2010 roku i w tym czasie członkowie grupy mogli wytworzyć tysiące pozornych transakcji handlowych. Fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi miały na celu pozorowanie wewnątrzwspólnotowego obrotu towaru.

Według śledczych członkowie grupy tworzyli i posługiwali się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową, wprowadzającą w błąd co do przebiegu rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Z zebranego materiału wynika, że skala uszczupleń należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT szacowana jest na kwotę ponad 170 mln zł, zaś wartość poświadczających nieprawdę faktur opiewa na kwotę ok. 2 miliardów złotych.

W tym tygodniu zostały przeprowadzone działania na terenie województwa śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz opolskiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (KAS) przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby firm mogących mieć związek z przestępczym procederem.

Do sprawy zatrzymano 17 osób, którym prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie przedstawił zarzuty dot. m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych oraz oszustw.

Wobec sześciu podejrzanych, którym zarzucono m.in. popełnienie zbrodni vatowskiej, prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

(CBŚP)