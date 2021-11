Policjanci uratowali kobietę Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Darłowie i podjęta przez nich resuscytacja krążeniowo-oddechowa pozwoliła na przywrócenie funkcji życiowych kobiety. 41-latka została przekazana załodze karetki pogotowia ratunkowego i zabrana do szpitala.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Darłowie. Policjanci patrolujący miasto przy jednym z punktów handlowych zauważyli kobietę, która upadła na chodnik.

Sierżant Marcin Miklasiński i starszy posterunkowy Wojciech Cyperski bez chwili wahania ruszyli na pomoc. Gdy byli na miejscu okazało się, że kobieta miała silne drgawki i uskarżała się na ból w klatce piersiowej. Po chwili straciła przytomność i przestała oddychać. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, policjanci skutecznie prowadzili działania, co doprowadziło do przywrócenia funkcji życiowych kobiety.

Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów 41-latka szybko trafiła pod fachową opiekę lekarską. Mundurowi trafnie ocenili sytuację, w której każda minuta mogła spowodować, że na ratunek dla kobiety byłoby za późno.

(KWP w Szczecinie / kp)