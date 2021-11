Akcja „Nakręć się na pomaganie” rozkręciła się na dobre. Mamy już ponad tonę nakrętek Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie dwa miesiące trwa VI edycja akcji „Nakręć się na pomaganie”, a dzielnicowemu z Białej Piskiej, asp. Adamowi Trzonkowskiemu udało się już nazbierać ponad tonę nakrętek. Zbiórka plastikowych korków dla 5-letniego Natana rozkręciła się na dobre, a to wszystko dzięki ludziom dobrej woli, których nie brakuje. Dostarczają oni nie tylko plastikowe korki, ale także prezenty dla Natana. Wśród nich znalazła się wymarzona piłka i książeczki do kolorowania. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Drugi miesiąc akcji „Nakręć się na pomaganie”, a dzielnicowy z Białej Piskiej, asp. Adam Trzonkowski nazbierał już ponad tonę plastikowych korków. Jak sam mówi bardzo się z tego cieszy. To motywuje i napędza do dalszego działania.

Do VI edycji akcji „Nakręć się na pomaganie” bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy powiatu piskiego, a zwłaszcza Orzysza, skąd pochodzi 5-letni Natan. To on jest bohaterem tej edycji. Jest to niezwykle uśmiechnięty chłopczyk, który ma wrodzoną wadę układu nerwowego przejawiającą się przepukliną oponowo – rdzeniową, rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną na jego leczenie i rehabilitację. Marzeniem rodziców jest usamodzielnienie syna w jak największym stopniu i jego pionizacja, a na to potrzebne są środki.

Przez zaledwie dwa miesiące dzielnicowemu z Białej Piskiej udało się nazbierać ponad tonę plastikowych korków. To wszystko dzięki ludziom o wielkich sercach, którzy włączyli się w pomoc Natanowi. Do akcji dołączają różne placówki oświatowe i instytucje z sąsiednich powiatów. W ostatnim czasie nakrętki dotarły od strażaków OSP w Odojach, którzy zebrali je wspólnie z mieszkańcami. Nasze przedsięwzięcie na szeroką skalę rozkręca się także w Białymstoku. To zasługa pana Tomasza, który bezinteresownie rozpropagował piską akcję na terenie tego miasta i systematycznie przysyła paczki z nakrętkami. W jednej z nich była wymarzona przez Natana piłka, w innych książeczki do kolorowania. Dzielnicowy z wielką przyjemnością odwiedził Natana i przekazał mu te dowody sympatii. Chłopiec bardzo się ucieszył z prezentów i od razu zaczął grać z policjantem w piłkę siedząc na wózku, a w przerwie meczu było wspólne kolorowanie nowych książek.

Wiele razy wspominaliśmy o tym, że paczki z nakrętkami docierają także z zagranicy. Tym razem worki pełne plastikowych korków przyjechały do dzielnicowego prosto z Włoch, a to za sprawą pana Zenona. We wtorek (09.11.2021r.) dwa duże kartony z plastikowymi korkami dotarły do Komisariatu Policji w Białej Piskiej z Irlandii. Przysłała je pani Agnieszka. Jak widać VI edycja akcji „Nakręć się na pomaganie” nie ma granic.

Za wszystkie dowody życzliwości oraz za każdą ilość nakrętek serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej. Wspólnymi siłami możemy pomóc 5-letniemu Natanowi stanąć na nogi!!!

Dzielnicowy i paczki z nakrętkami z Iralndii

Dzielnicowy odwiedził Natana

Nakrętki z Włoch od Pana Zenona

Natan w trakcie rehabilitacji

Przesłane nakrętki z piłką

Transport nakrętek

(asz/kh)