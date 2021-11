Nielegalni imigranci zatrzymani. Byli przewożeni samochodem przypominającym karetkę Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Osoby zajmujące się nielegalnym transportem migrantów próbują różnych sposobów, by uniknąć wykrycia przez polskie służby. Jednym z nich jest przewóz osób przy użyciu pojazdów przypominających na przykład karetki pogotowia ratunkowego. Spostrzegawczość i doświadczenie policjantów po raz kolejny okazały się skuteczniejsze niż pomysły przestępców. Funkcjonariusze z oleckiej drogówki zatrzymali do kontroli auto, w którym przewożonych było 18 nielegalnych migrantów. Dwaj Polacy oraz przewożeni przez nich cudzoziemcy zostali przekazani do dyspozycji Straży Granicznej i prokuratora.

We wtorek 9.11.2021 r. wieczorem w miejscowości Wieliczki (pow. olecki) policjanci z oleckiego ruchu drogowego, w trakcie patrolu drogi wojewódzkiej zauważyli jadącą z naprzeciwka karetkę. Jej wygląd i wyposażenie, które posiadała, wzbudziły podejrzenie policjantów co do faktycznego przeznaczenia tego pojazdu. Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli. Przednie siedzenia zajmowali dwaj 28-latkowie ubrani w kombinezony ochronne. Okazało się, że to mieszkańcy Warszawy. Jednak nie byli to wcale pracownicy służby zdrowia i nie transportowali osoby zakażonej koronawirusem. W przestrzeni ładunkowej znajdowało się 18 cudzoziemców nieznanej narodowości, którzy na terenie Polski znaleźli się nielegalnie. Auto zostało zabezpieczone, a kierujący, pasażer, jak i obcokrajowcy zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji Straży Granicznej i prokuratury.

Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie/sc)