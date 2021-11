Rudzki policjant po raz drugi zdobył mistrzostwo świata w zapasach Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Rudy Śląskiej Krzysztof Czerczak zdobył koleje zapaśnicze mistrzostwo świata. Na zorganizowanych w Grecji Mistrzostwach Świata Weteranów w Zapasach nasz mundurowy po raz drugi stanął na najwyższym stopniu podium, sięgając po tytuł mistrzowski. Start w tych prestiżowych zawodach był ukoronowaniem dotychczasowego wysiłku naszego zapaśnika.

Rudzki policjant startował w kategorii wagowej do 100 kg. W mistrzostwach Krzysztof Czerczak, wychowanek i zawodnik Zapaśniczego Klubu Sportowego SLAVIA Ruda Śląska dumnie reprezentował nasz kraj. Dzięki bardzo dobrej kondycji fizycznej oraz przygotowaniu technicznym do mistrzostw możemy teraz gratulować Krzysztofowi efektu w postaci wygranych walk i pierwszego miejsca na podium. Już drugi raz z bronił tytułu mistrzowskiego, nie ulegając żadnemu z zawodników. Krzysztof Czerczak jest policjantem od 25 lat i zajmuje się walką z przestępczością gospodarczą. Dla naszego stróża prawa sporty walki to sposób na życie i forma spędzania wolnego czasu. W poprzednich latach wielokrotnie stawał na podium w zawodach resortowych, krajowych i międzynarodowych. Na swoim koncie ma wiele tytułów mistrzowskich, ale jak podkreślają jego koledzy, najważniejsze są te, gdy stojąc na podium, słyszy Mazurka Dąbrowskiego.

(KWP w Katowicach/sc)