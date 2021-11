Seniorze bądź bezpieczny! Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzwoni telefon, głos w słuchawce podaje się za członka rodziny, policjanta lub przedstawiciela banku i mówi o nagłym zdarzeniu, w którym potrzebna jest duża suma pieniędzy. To scenariusz oszustwa, którego ofiarą najczęściej są osoby starsze lub samotne. Niestety często w takich sytuacjach tracą oszczędności całego życia. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przypominanie o nich naszym bliskim.

Oszuści często wykorzystują emocje osób starszych i nimi manipulują. Częstym typem oszustwa jest przestępstwo „na wnuczka” i „policjanta”. Do osoby starszej dzwoni rzekomy wnuczek i informuje o trudnej nagłej sytuacji życiowej. Informuje, że np. spowodował wypadek i musi zapłacić, żeby uniknąć kary lub też ma niepowtarzalną okazję zarobienia dużych pieniędzy np. zakup samochodu po okazyjnej cenie. Następnie oszust prosi o przygotowanie gotówki lub przelanie pieniędzy na wskazane konto bankowe. W przypadku odbioru gotówki przysyła „zaufaną osobę” argumentując to brakiem możliwości osobistego odbioru.

Inną formą oszustwa jest metoda „na policjanta” lub funkcjonariusza innej służby. Sposób działania sprawców jest podobny do metody na wnuczka. Najpierw dzwoni osoba podająca się za członka rodziny i przedstawia trudną sytuację życiową. Następnie do pokrzywdzonego dzwoni osoba podająca się za policjanta lub innego funkcjonariusza i mówi, że wie o wcześniejszym telefonie i że Policja właśnie prowadzi specjalną akcję, aby zatrzymać sprawców, którzy przed chwilą dzwonili. Prosi o przekazanie im pieniędzy. Jednocześnie zapewnia, że wszystko jest kontrolowane przez służby. Niestety przekazując pieniądze osoba pokrzywdzona widzi je po raz ostatni.

Kolejną metodą działania przestępców jest metoda „na gazownika”, „pracownika pomocy społecznej” itp. Sprawcy podszywając się pod pracowników różnych urzędów obdarzani są zaufaniem i wpuszczani do domu/mieszkania. Gdy już dostana się do mieszkania czasem symulują złe samopoczucie i proszą o szklankę wody, a czasem przyniesienie dokumentów lub długopisu. W tym czasie sami wchodzą do pomieszczenia z oszczędnościami i dokonują kradzieży. Jeżeli sprawcy działają we dwoje, jedno z nich absorbuje uwagę seniora, a drugie pod pozorem udania się do toalety szuka w mieszkaniu gotówki i biżuterii.

Film 68-141287.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 68-141287.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.47 MB)

Deskrypcja filmu Oszustom Stop

Apelujemy do osób starszych oraz ich rodzin o zwiększenie czujności i rozmawianie o metodach oszustw oraz zasadach bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy zasady, które warto zapamiętać i jak najczęściej o nich przypominać naszym bliskim:

nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj;

jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji na przykład banku, administracji, elektrowni czy też gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Ciebie skierowany, jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z Twoim sąsiadem mieszkającym obok;

jeżeli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej, aby towarzyszyli Wam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny;

nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty, jeżeli to możliwe przed podpisaniem skontaktuj się z kimś z rodziny, jeżeli słabo widzisz poproś o przeczytanie treści dokumentu;

nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące, sprawdź czy jest to prawdziwy krewny, oddzwoń do niego lub skontaktuj się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi;

większe sumy pieniędzy i wartościową biżuterię zabezpiecz w banku;

nie działaj pod wpływem emocji, daj sobie czas do namysłu i sprawdzenia informacji, w tym celu skontaktuj się z rodziną i zweryfikuj informacje; w przypadku braku kontaktu zadzwoń na Policję,

nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, nie podawaj swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny;

zapamiętaj jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza Twój niepokój a w razie jakichkolwiek wątpliwości niezwłocznie powiadom Policję dzwoniąc pod numer 112 albo zgłoś się do najbliższej jednostki. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał.

sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz