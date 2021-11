Nietrzeźwy i z narkotykami za kierownicą zatrzymany przez policjanta po służbie Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Osobówka, jadąc od krawędzi do krawędzi z dużą prędkością, uszkodziła oznakowanie drogowe, przejechała przez chodnik, pas zieleni i zatrzymała się na elewacji pobliskiego budynku. Świadkiem zdarzenia był policjant z KWP w Olsztynie, który był po służbie. Natychmiast ruszył na ratunek kierowcy. Okazało się, że za kierownicą siedział kompletnie pijany mężczyzna, który bezpośrednio po zdarzeniu próbował uciec z miejsca zdarzenia. Ucieczkę udaremnił mu olsztyński funkcjonariusz, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie uniknie odpowiedzialności karnej.

We wtorek 9.11.2021 r. przed północą na ul. Limanowskiego w Olsztynie doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem osobowego audi. Kierowca auta jadąc od ronda Bema, w rejonie skrzyżowania z ul. Paderewskiego stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, wpadł w poślizg, zniszczył znaki drogowe, uderzył w słup oświetleniowy i zatrzymał się dopiero na elewacji pobliskiego budynku. Na miejscu natychmiast pojawiło się kilka osób gotowych nieść pomoc poszkodowanemu.

Ku zdziwieniu zgromadzonych świadków, wśród których znajdował się policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie będący w czasie wolnym, kierowca auta po tym, jak wysiadł z pojazdu o własnych siłach, zaczął uciekać. Funkcjonariusz błyskawicznie dobiegł do mężczyzny, obezwładnił go i czekał z nim, aż do przyjazdu patrolu Policji. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że za kierownicą auta siedział 27-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna był kompletnie pijany – badanie alkomatem wykazało stężenie blisko 1,5 promila alkoholu.

Na tym historia 27-latka się nie kończy…

W trakcie kontroli wpakował się w kolejne tarapaty, po tym, jak funkcjonariusze zabezpieczyli należące do mężczyzny pudełko z zawartością suszu roślinnego, który po zbadaniu narkotestem okazał się marihuaną.

27-latek z miejsca zdarzenia trafił prosto do policyjnej celi. Wkrótce przed sądem będzie tłumaczyć się z kierowania autem w stanie nietrzeźwości, spowodowania zdarzenia drogowego oraz posiadania zakazanych substancji. Od mężczyzny pobrana została również krew do dalszych badań pod kątem obecności w niej substancji zabronionych.

(KWP w Olsztynie/sc)