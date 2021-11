Kryminalni wytypowali sprawcę wypadku Data publikacji 10.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony czwartek (04.11) na Targowej doszło do wypadku na przejściu dla pieszych. Kierowca zabrał nastoletnią poszkodowaną do szpitala, a potem odjechał. Wczoraj sprawcę wypadku zatrzymali kryminalni z Komisariatu Policji na toruńskim Rubinkowie.

Dzisiaj (10.11.2021) policjanci z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo ogłosili zarzut spowodowania wypadku 63-letniemu mężczyźnie.

Do tego zdarzenia doszło w miniony czwartek około godz. 14:20 przy ul. Targowej w Toruniu. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku tego doszło do potrącenia 15-latki z okolic Kowalewa Pomorskiego. Widząc, co się stało, kierowca zawiózł dziewczynkę do szpitala i tam ją pozostawił. Za pośrednictwem mediów prosiliśmy o pomoc świadków tego zdarzenia, jednak nikt nie odpowiedział na apel.

Od początku nie było wiadomo, kim jest sprawca tego zdarzenia, ani nawet jakim autem się poruszał. Kryminalni z komisariatu na Rubinkowie natychmiast zajęli się sprawą. Pomimo iż od początku w zasadzie, w sprawie były same niewiadome, kryminalni wytypowali sprawcę tego zdarzenia.

Wczoraj (9.11.2021) doszło do jego zatrzymania. To 63-letni mieszkaniec gminy Zławieś Wielka. Za spowodowanie wypadku, gdzie obrażenia powstałe u pokrzywdzonej biegły określił m.in. jako trwające powyżej dni 7, może mu grozić kara do 3 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)