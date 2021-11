Uprawiał konopie w przydomowej szklarni, trafił do aresztu Data publikacji 12.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uprawę konopi i posiadanie narkotyków. Podczas przeszukania, w miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 4,5 kg suszu. Pochodziły one z uprawy, którą mężczyzna prowadził w szklarni, na swojej posesji. Prokurator przedstawił 36-latkowi zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i nielegalnej uprawy konopi. Decyzją sądu, mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Informację o nielegalnej uprawie konopi uzyskali policjanci z wydziału kryminalnego w Rzeszowie. Miał ją prowadzić mieszkaniec Rzeszowa w przydomowej szklarni. Aby nie dopuścić do likwidacji uprawy i ukrycia narkotyków, policjanci pojechali pod ustalony adres. Na miejscu nie zastali podejrzewanego, jednak szybko ustalili, gdzie przebywa i wkrótce go zatrzymali. Okazał się nim 36-latek.

Podczas przeszukania, w przydomowej szklarni, policjanci znaleźli pozostałości po uprawie. 36-latek dobrowolnie wydał policjantom 13 słoików i pojemników, w których przechowywał susz roślinny. Niewielka ilość suszu policjanci znaleźli także w jego plecaku.

36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli niezbędne ślady. Wstępne badanie zabezpieczonego suszu i ziela wykazało, że jest to marihuana i konopie inne niż włókniste. Łącznie zabezpieczyli ponad 4,5 kg suszu. Zebrane w sprawie materiały przesłali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

Prokurator wszczął w sprawie śledztwo i przesłuchał podejrzanego. Przedstawił mu zarzuty posiadania znacznej ilości niedozwolonych środków odurzających w postaci suszu ziela konopi oraz prowadzenia nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Mężczyzna przyznał się do winy.

We wtorek, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy.

(KWP w Rzeszowie / kp)