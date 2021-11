Dzielnicowi prowadzili resuscytację mężczyzny do czasu przyjazdu karetki Data publikacji 12.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który przewrócił się i leżał na parkingu jednego z hipermarketów. Na miejsce wysłał dzielnicowych, którzy stwierdzili brak czynności życiowych i rozpoczęli resuscytację mężczyzny, którą prowadzili do czasu przyjazdu medyków. Ratownicy za pomocą specjalistycznego sprzętu przywrócili jego funkcje życiowe i przetransportowali go do szpitala. Widzisz? Reaguj! Szybkie powiadomienie służb może uratować ludzkie życie.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubinie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na parkingu jednego z hipermarketów na terenie miasta leży mężczyzna. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że człowiek ten stracił już funkcje życiowe. Dzielnicowi natychmiast podjęli resuscytację. W tym samym czasie dyżurny jednostki powiadomił zespół pogotowia ratunkowego i do czasu przybycia karetki dzielnicowi prowadzili czynności podtrzymujące funkcje życiowe mężczyzny. Po około 10 minutach zadania te przejął zespół karetki pogotowia ratunkowego. Medycy przywrócili i ustabilizowali funkcje życiowe mężczyzny, używając do tego specjalistycznego sprzętu, po czym przetransportowali do szpitala.

Przypominamy! Nie bądźmy obojętni! Reagujmy, kiedy widzimy człowieka leżącego na ziemi, na ławce, w parku. Zawsze wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że zagrożone jest życie bądź zdrowie ludzkie. Szybkie zgłoszenie może pomóc uratować czyjeś życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)